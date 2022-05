Il biennio-Covid nel mondo: 15 milioni di morti in più (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra il 2020 e il 2021 la pandemia avrebbe causato un eccesso di mortalità compreso tra i 13,3 e i 16,6 milioni di morti nel mondo. Si tratta di un L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 5 maggio 2022) Tra il 2020 e il 2021 la pandemia avrebbe causato un eccesso di mortalità compreso tra i 13,3 e i 16,6dinel. Si tratta di un L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilgiornale : Sarebbero più di 15 milioni in morti in eccesso registrati dall'#Oms nell'ultimo biennio, direttamente o indirettam… - giornalecomuni : #Federalismofiscale, alla Pa locale 14,7 mld nel biennio 2020-2021 Lo hanno comunicato i rappresentanti dell'Uffici… - Cittadino1941 : In un reportage di Radio-Canada, diversi specialisti quebecchesi della sanità che in questo biennio hanno dovuto af… - quel_72 : @folivet @DoctorSassaroli @Ardito98731919 @QLexPipiens Un po' come i decessi per COVID del biennio precedente. - cronachelucane : IMPRESE E COVID: I FONDI FORMAZIONE - La magistratura contabile fa il punto sul biennio 2020-2022 e lancia moniti i… -