Il 71% degli italiani rinuncerebbe all’abbonamento Netflix senza password condivisa (Di giovedì 5 maggio 2022) Netflix, lo scorso 20 aprile, annunciava che avrebbe ampliato il suo test che addebita ai membri un prezzo più alto se condividono il proprio account con persone al di fuori della propria famiglia. Poco prima, vi avevamo annunciato la possibilità che la piattaforma introducesse questa novità per evitare la condivisione di account a chi non paga il canone di iscrizione: prima il test era limitato solo a Cile, Costa Rica e Perù, ma poi Netflix ha dichiarato di voler implementarlo entro un anno nei mercati globali, compresi gli Stati Uniti. Time2play ha condotto uno studio per capire quale sarebbe la reazione degli utenti italiani alla decisione di Netflix di blocco della condivisione di password e account. Se Netflix bloccasse la condivisione di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 maggio 2022), lo scorso 20 aprile, annunciava che avrebbe ampliato il suo test che addebita ai membri un prezzo più alto se condividono il proprio account con persone al di fuori della propria famiglia. Poco prima, vi avevamo annunciato la possibilità che la piattaforma introducesse questa novità per evitare la condivisione di account a chi non paga il canone di iscrizione: prima il test era limitato solo a Cile, Costa Rica e Perù, ma poiha dichiarato di voler implementarlo entro un anno nei mercati globali, compresi gli Stati Uniti. Time2play ha condotto uno studio per capire quale sarebbe la reazioneutentialla decisione didi blocco della condivisione die account. Sebloccasse la condivisione di ...

Advertising

Super_Stefy_ : Il 71% degli italiani ha paura che questo conflitto possa allargarsi ad altri Paesi e arrivare anche da noi. Ma dai? - Anna302478978 : @marioimprota11 Sembrebbe che per la narrativa distorta conflitto Russia e Ucraina meno italiani convertiti al pen… - PrOfETA_71 : RT @capuleti_giulia: Continuo a non capire come mai la Croce Rossa non è stata chimata IMMEDIATAMENTE a Bucha,anzichè la TV, e poi perchè i… - t_l_71 : RT @EdoardoMecca1: LEGGERISSIMO godimento per l’eliminazione degli sceicchi. #RealManCity - PAUROSALBA : @WhiteHouse 4.5. 2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… -