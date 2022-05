I gusti a tavola dipendono (anche) dai batteri dell’intestino (Di giovedì 5 maggio 2022) Periodo di diete. È il momento della “remise en forme” in vista dell’estate, dopo gli eccessi dell’inverno. Ed è il periodo in cui chi è in lotta con la bilancia tenta di individuare gli alimenti più consoni ad un’alimentazione sana e nutriente. Quando si arriva davanti al piatto, o nel momento in cui si fa la spesa, sembra quasi esserci un qualcosa che ci guida verso determinati cibi piuttosto che su altri. C’è chi ama il salato, c’è chi non riesce a rinunciare al dolce, chi proprio non riesce a sopportare grandi dosi di vegetali e magari preferisce le patatine fritte. A guidare le scelte sono sicuramente i nostri sensi, ma probabilmente molte abitudini alimentari dipendono anche dalla popolazione di batteri ed altri invisibili componenti che vivono nel nostro apparato digerente e compongono il microbiota. Addirittura, stando ad uno ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022) Periodo di diete. È il momento della “remise en forme” in vista dell’estate, dopo gli eccessi dell’inverno. Ed è il periodo in cui chi è in lotta con la bilancia tenta di individuare gli alimenti più consoni ad un’alimentazione sana e nutriente. Quando si arriva davanti al piatto, o nel momento in cui si fa la spesa, sembra quasi esserci un qualcosa che ci guida verso determinati cibi piuttosto che su altri. C’è chi ama il salato, c’è chi non riesce a rinunciare al dolce, chi proprio non riesce a sopportare grandi dosi di vegetali e magari preferisce le patatine fritte. A guidare le scelte sono sicuramente i nostri sensi, ma probabilmente molte abitudini alimentaridalla popolazione died altri invisibili componenti che vivono nel nostro apparato digerente e compongono il microbiota. Addirittura, stando ad uno ...

Advertising

5gustiofficial : Consigli per creare l'atmosfera perfetta per una cena in stile parigino? Segui i consigli di Cinque Gusti per far s… - CamilloBenso19 : @mavakagher si ma il top è dire a tavola tra i parenti ' Oggi non sento i gusti e nemmeno i profumi' -