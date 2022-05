I giovani attori di Heartstopper rispondono agli insulti omofobi di Twitter (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’improvvisa popolarità ha travolto Kit Connor e Joe Locke, i due giovani interpreti di Heartstopper, la serie Netflix ricoperta dalle recensioni positive e dagli apprezzamenti sui social. Su questi ultimi specialmente, con la fama, sono arrivati puntuali anche i primi insulti (e alcune curiosità morbose da parte degli spettatori e fan della serie). È stato proprio il 18enne Connor a rispondere a tono su Twitter, a chi gli faceva domande indiscrete o avanzava insinuazioni sulla sua sessualità. Vi raccomandiamo... I'm Not Gay: Il reality show russo per dimostrare la propria eterosessualità L’attore recita nei panni di Nick Nelson, un giovane liceale apparentemente eterosessuale, che si innamora perdutamente del coetaneo dichiaratamente ... Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’improvvisa popolarità ha travolto Kit Connor e Joe Locke, i dueinterpreti di, la serie Netflix ricoperta dalle recensioni positive e dapprezzamenti sui social. Su questi ultimi specialmente, con la fama, sono arrivati puntuali anche i primi(e alcune curiosità morbose da parte degli spettatori e fan della serie). È stato proprio il 18enne Connor a rispondere a tono su, a chi gli faceva domande indiscrete o avanzava insinuazioni sulla sua sessualità. Vi raccomandiamo... I'm Not Gay: Il reality show russo per dimostrare la propria eterosessualità L’attore recita nei panni di Nick Nelson, un giovane liceale apparentemente eterosessuale, che si innamora perdutamente del coetaneo dichiaratamente ...

comuni_anci : Contrastare la povertà urbana e favorire processi di inclusione sociale ed economica dei giovani e dei cittadini st… - CesiniMonica : @__irishrose @muffinio17 @_Harley_Quee_n Allora, non so come ti chiami, penso che sei giovane, come Tonya, penso ch… - Claudio89361433 : @Alberta18113875 @Silvia_Mio86 Anche perché era pieno di attori giovani e giovanissimi. - ModisItalia : Proietta la tua carriera nel futuro con Akka & Modis. Ti aspettiamo al Career Day di Napoli, che vedrà i giovani ta… - Raffipaffy : Cmq vedere questi attori/attrici così giovani prendere questi premi mentre io non so che fare nella vita mi fa sent… -