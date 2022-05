I film scelti da Ava DuVernay proiettati alla Fondazione Prada

(Di giovedì 5 maggio 2022) Come ogni spazio polifunzionale che si rispetti, ladi Milano vanta anche un cinema che proiettain lingua originale ogni venerdì (la sezione si chiama “Soggettiva”), sabato (“Indagine”) e domenica (“Origine”). Dal 6 maggio al 24 giugno, durante la programmazione del venerdì, “Soggettiva” proporrà una selezione di lungometraggisapientemente da Ava, regista, imprenditrice, produttrice cinematografica e sceneggiatrice statunitense. Co-creatrice della serie Netflix “Colin in bianco e nero” – che racconta la transizione all’età adulta del quarterback e attivista Colin Kaepernick -, la 49enne di Los Angeles è stata la prima donna afroamericana a ricevere una nomination ai Critics’ Choice Awards e al Golden Globe come miglior regista: merito del suo dramma storico ...

... fondata dall'attrice Ilaria Spada, la kermesse si articola in quattro incontri, durante i quali saranno proiettati altrettantifra i più interessanti della stagione. Si parte con "Corro ... Ava DuVernay ha selezionato otto lungometraggi che animeranno il cinema della Fondazione Prada fino al 24 giugno (ogni venerdì) ...