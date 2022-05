I Ferragnez incontrano Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: la foto è virale (Di giovedì 5 maggio 2022) Due delle coppie più amate dei social finalmente insieme: da una parte i Ferragnez e dall’altra Damiano David e Giorgia Soleri. I primi, reduci dall’ultimo Met Gala hanno incontrato i secondi ed era inevitabile che lo scatto diventasse virale. Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati di recente in compagnia di Damiano David dei Maneskin … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Due delle coppie più amate dei social finalmente insieme: da una parte ie dall’altraDavid e. I primi, reduci dall’ultimo Met Gala hanno incontrato i secondi ed era inevitabile che lo scatto diventasse. Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati di recente in compagnia diDavid dei… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VelvetMagIta : I #Ferragnez incontrano Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: la foto è virale #VelvetMag #Velvet - sweetlikeshazza : i ferragnez che incontrano manu rios, sinceramente troppo per me - maplehyun : RT @yutaismymoon: okay hear me out i ferragnez andranno anche al met gala >>> incontrano johnny >>> diventano amici >>> gli nct 127 vengono… - diphylleiagrai : RT @yutaismymoon: okay hear me out i ferragnez andranno anche al met gala >>> incontrano johnny >>> diventano amici >>> gli nct 127 vengono… - B3F0URZ : manu e i ferragnez che si incontrano per la prima volta -