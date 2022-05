I culisti | quelli che hanno passato la notte a scrivere nelle chat | «Ancelotti vince perché ha culo»

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Ciao, mi chiamo Salvatore. E sono un culista” “Ciao, Salvatore” Salvatore non può farsene una ragione,la ragione stessa sfiora i suoi schemi mentali ma non li incrocia mai. Attraversa la vita bendato, come la dea. Ha una base di ricovero nel taschino, a scanso di equivoci. Tanto nulla è davverosue mani, il destino è segnato. Salvatore ha guardato il Real Madrid eliminare il City, poi non è andato a dormiredoveva copincollare la stessa sentenza sulle 132che stanno discutendo i meriti e la carriera di Carlo: “Ha unassurdo!”. ctrl-c, ctrl-v. Ovunque. Sul gruppo del fantacalcio, quello del tennis, quelle delle mamme di scuola. Alle 4:15 del mattino, indeciso se mettersi a letto o no, ha lanciato la monetina. “Cazzo… testa”. Veglia continua, a ...

Ma l'attacco dell'articolo sull'ennesima impresa del Real di Ancelotti vale da solo come risposta da piazzare in esergo, in faccia al partito dei '',per cui se vinci e continui a ...