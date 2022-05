I casi di pedopornografia sono in aumento (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi, 5 maggio, ricorre la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Si tratta di un appuntamento che ha un forte valore. Un’occasione di riflessione per tutte le realtà (istituzionali e non) impegnate nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Bambini e internet: 10 regole di google per la sicurezza guarda le foto Leggi anche › La guerra nella testa dei bambini ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi, 5 maggio, ricorre la Giornata nazionale contro la pedofilia e la. Si tratta di un appuntamento che ha un forte valore. Un’ocone di riflessione per tutte le realtà (istituzionali e non) impegnate nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Bambini e internet: 10 regole di google per la sicurezza guarda le foto Leggi anche › La guerra nella testa dei bambini ...

