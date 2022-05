House of the Dragon, rilasciato il trailer del’attesissima serie HBO (Di giovedì 5 maggio 2022) House of the Dragon, rilasciato il trailer dell’attesissima serie in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con il debutto su HBO rilasciato oggi il teaser trailer di House of the Dragon (qui anche il poster ufficiale), l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. I fan, ma anche quanti vogliano arrivare ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 5 maggio 2022)of theildell’attesissimain arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con il debutto su HBOoggi il teaserdiof the(qui anche il poster ufficiale), l’attesissimaHBO che debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, laè ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen. I fan, ma anche quanti vogliano arrivare ...

