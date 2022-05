Hockey ghiaccio, l’Italia supera la Gran Bretagna nella prima delle due amichevoli di Coventry (Di giovedì 5 maggio 2022) Si apre l’ultimo step della lunga fase di preparazione verso i Mondiali di Hockey ghiaccio di Finlandia 2022 per quanto riguarda la Nazionale Italiana. Il Blue Team questa sera era di scena a Coventry (dove rimarrà fino a mercoledì 11 maggio, prima della partenza verso Helsinki) per la prima delle due amichevoli contro la Gran Bretagna. La compagine allenata da coach Gred Ireland ha centrato il successo con il punteggio di 3-1, confermando le buone indicazioni viste dalle ultime uscite, specie dal test contro la Francia. Gran Bretagna-ITALIA 1-3: il match si apre all’insegna dell’equilibrio, ma è l’Italia a sbloccare il punteggio grazie alla rete di Magnabosco al minuto 15:42 per l’1-0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Si apre l’ultimo step della lunga fase di preparazione verso i Mondiali didi Finlandia 2022 per quanto riguarda la Nazionale Italiana. Il Blue Team questa sera era di scena a(dove rimarrà fino a mercoledì 11 maggio,della partenza verso Helsinki) per laduecontro la. La compagine allenata da coach Gred Ireland ha centrato il successo con il punteggio di 3-1, confermando le buone indicazioni viste dalle ultime uscite, specie dal test contro la Francia.-ITALIA 1-3: il match si apre all’insegna dell’equilibrio, ma èa sbloccare il punteggio grazie alla rete di Magnabosco al minuto 15:42 per l’1-0 ...

