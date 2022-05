Guida ufficiosa al Giro d’Italia 2022

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Domani ilripartirà dall’Ungheria. Poi tornerà in Italia, più precisamente in Sicilia, per poi risalire tutta la penisola fino all’Arena di Verona. L’ultima volta che si arrivò lì i due autori di questaerano insieme, ma ciò che è più importante è che la città di Verona era invasa da tifosi dell’Ecuador venuti da ogni parte del mondo per acclamare il loro beniamino, Richard Carapaz. In particolare, si erano concentrati nella parte alta dell’Arena creando una vistosa chiazza gialla che si estendeva lungo tutto l’anello superiore, urlando, cantando, sventolando bandiere con la gioia di chi ha vinto finalmente qualcosa di importante e non si cura di ciò che può pensare chi ti vede lì, sulle gradinate di un’antica costruzione romana, vestito come un’aquila o un tacchino o un condor delle Ande. Presi dalla voglia di ...