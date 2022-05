Guerra Ucraina | Paola Mascioli cerca di raggiungere la Transnistria ma viene bloccata

Advertising

martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - JSfromWichita : RT @Corriere: «Persone uccise con la bici in mano»: la procuratrice ucraina contro i crimini di guerra - Alex_Bruzzi1975 : RT @PD_Lazio: I due anni di pandemia e la guerra in Ucraina hanno reso ancor più insostenibile il peso delle disuguaglianze, e a pagarne le… -

RaiNews

La nostra è stata bloccata e fatta tornare ad Odessa, a causa di un non meglio specificato incidente - forse una sparatoria - al confine con la regione filo - ..."Non si tratta di unatra Russia ema di una vera terzamondiale - ha aggiunto il primo cittadino - Se non li fermiamo qui inloro andranno avanti e arriveranno in ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 Pubblicità Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio. Roma, 5 mag. 'Quando il presidente Draghi tornerà da viaggio negli Usa s ...Il governo greco sta mettendo in campo una risposta con standard differenziati per i rifugiati: uno per gli ucraini e uno per tutti gli altri. È quanto emerge da nuova ricerca condotta dal Consiglio g ...