Guerra Ucraina | Francesca Mannocchi tra la gente di Kherson

martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - Mabi1976 : RT @_Nico_Piro_: #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti di cui… - Avvenire_Nei : #Ucrania #Guerra, giorno 71: si cercano mediatori, Bennett ed Erdogan dietro le quinte -

RaiNews

Von der Leyen: 'Putin ha aperto questae deve pagare'. Johnson promette l'invio di armi a lungo raggio per prevenire il bombardamento dei civiliIl presidente russo ha anche assicurato corridoi sicuri per l'uscita dei civili dalle acciaierie Azovstal, ma solo dopo la resa dei militari ucraini presenti Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 71 "Gloria all'Ucraina!". Il tenente colonnello Denis Prokopenko, a capo della resistenza nelle viscere dell'Azovstal, in un video parla di una "battaglia pesante e sanguinosa". Ma assicura che gli uomin ...Il ministro Guerini in commissione Difesa: "L'Italia continuerà a supportare l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali ...