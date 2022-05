Guerra Russia-Ucraina | Ue | slitta ancora l' accordo sulle sanzioni Zelensky apre alla pace con Mosca Kiev | “Fregata russa Admiral Makarov in fiamme” Il Cremlino nega

Advertising

Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - corradoformigli : Rivendico il pluralismo: la guerra riguarda tutti. E io faccio il giornalista. Le regole che la RAI vuole imporre… - martaottaviani : Fatela leggere agli ex inviati che scrivono lettere e coltivano il dubbio. A differenza loro, stavolta, il team di… - MediasetTgcom24 : L'aereo di Putin per la guerra nucleare alla parata del 9 maggio #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato #onu… - Stefanile29 : RT @martaottaviani: Fatela leggere agli ex inviati che scrivono lettere e coltivano il dubbio. A differenza loro, stavolta, il team di ?@R… -

RaiNews

...ha aggiunto che laaderisce fermamente ai principi secondo cui non ci possono essere vincitori in unanucleare, che non deve essere scatenata. 'L'anno scorso, è stata laa ...AGI - Nel 72esimo giorno diin Ucraina la situazione all'acciaieria Azovstal di Mariupol resta al centro dell'attenzione. ... accusando ladi violare la sua promessa di cessate il fuoco. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 72 Milano, 6 mag. (askanews) - Viktor Orban dice no all'embargo su gas e petrolio russo. Il premier ungherese lo ha ribadito in un'intervista: ...Un esempio di come la tortura e la fame siano usate come armi di guerra (dai russi, ndr)' Intervenendo in videocollegamento alla Chatham House, centro studi britannico con sede a Londra, ha lasciato i ...