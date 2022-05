Guerra Russia-Ucraina | testati missili ipersonici nell’enclave di Kaliningrad | possono essere caricati con testate nucleari

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per il momento si tratta ‘solo’ di “lanci elettronici” simulati. Ma l’ultimo annuncio del ministero della Difesa russo rappresenta un ulteriore, preoccupante, passo in avanti sulla questione dell’impiego di arminel conflitto ucraino. Nonostante anche il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, abbia ribadito nella sua intervista a Rete4 che non c’è la volontà di Mosca di impiegare il suo arsenale atomico nel conflitto, la forze russe hanno svolto una serie di attacchi simulati conbalistici mobili Iskander, capaci diarmati condi, piccolo porto del Mar Baltico incuneato tra Polonia e Lituania. Le esercitazioni hanno coinvolto più di 100 militari, hanno fatto sapere dal dicastero guidato da Serghej ...

...con l'operazione speciale che resterebbe dunque tale senza gonfiarsi e trasformarsi in... oltre all'orgoglio, di osannare comunque un successo nel giorno in cui lasi ferma per ricordare ...... in particolare quelle correlate allain Ucraina. L'ultimo aggiornamento del team evidenzia ... Anche il gruppo Turla , legato all'FSB, il servizio federale per la sicurezza della, continua ...(LaPresse) - La Bielorussia sta facendo "di tutto" per fermare la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Di fronte alla guerra, credo bisogna prendere tutti noi una decisione ... Gentiloni invita a considerare i costi sull'economia russa e nei nostri paesi. Le previsioni delle ...