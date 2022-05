Guerra Russia-Ucraina, notte di sirene antiaeree in tutto il Paese. Zelensky: “Da Mariupol evacuate 344 persone” Nyt: "Intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi". Mosca: "Simulato lancio di missili (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancora missili sulle città ucraine. Mosca apre a un cessate il fuoco sull'area di Mariupol: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili». Indagine Ap: oltre 600 morti dopo il raid al teatro di Mariupol, il doppio rispetto al bilancio ufficiale. Raid su deposito bus a Avdiivka, nel Donetsk: 10 morti. Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) Ancorasulle città ucraine.apre a un cessate il fuoco sull'area di: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili». Indagine Ap: oltre 600 morti dopo il raid al teatro di, il doppio rispetto al biufficiale. Raid su deposito bus a Avdiivka, nel Donetsk: 10 morti.

Advertising

Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - matteosalvinimi : #Salvini: Trump era il “cattivo”. Poi è arrivato Biden-il-buono e scappa dall'Afghanistan a ferragosto, e poi dice… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - rob_milano : RT @tempoweb: Nuovo #statodiemergenza per la #guerra e rinvio delle #elezioni. 'Cosa studia il governo', l'indiscrezione esplosiva #governo… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, notte di sirene antiaeree in tutto il Paese. Zelensky: “Da Mariupol evacuate 344 persone” Ny… -