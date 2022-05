Guerra Russia-Ucraina, le immagini dei bombardamenti notturni all’acciaieria Azovstal (Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano gli attacchi all’acciaieria Azovstal a Mariupol. Nelle immagini, diffuse su Telegram dall’assessore del sindaco di Mariupol Andryuschenko, il raid notturno allo stabilimento, da due giorni attaccato dalle forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Continuano gli attacchia Mariupol. Nelle, diffuse su Telegram dall’assessore del sindaco di Mariupol Andryuschenko, il raid notturno allo stabilimento, da due giorni attaccato dalle forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

