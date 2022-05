Guerra Russia-Ucraina, il ministro Guerini: “Fornite a Kiev anche armi per neutralizzare le postazioni da dove i russi bombardano” (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Italia ha fornito all’Ucraina anche armi per colpire le postazioni da dove partono le bombe russe. Lo ha spiegato Lorenzo Guerini, audito davanti alle commissioni riunite Difesa di Senato e Camera. “Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa anche con dispositivi in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”, ha spiegato il ministro della Difesa. Secondo Guerini è “possibile, ed in parte sta già avvenendo, che il conflitto si intensifichi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Italia ha fornito all’per colpire ledapartono le bombe russe. Lo ha spiegato Lorenzo, audito davanti alle commissioni riunite Difesa di Senato e Camera. “Sulla base di quanto indicato dalla legge e in relazione all’evoluzione sul terreno, l’impegno italiano continuerà a supportare l’nella sua difesa dall’aggressione russacon dispositivi in grado diledalle quali labombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile”, ha spiegato ildella Difesa. Secondoè “possibile, ed in parte sta già avvenendo, che il conflitto si intensifichi ...

