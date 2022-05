Guerra Russia-Ucraina, il comandante del battaglione Azov: “Battaglia sanguinosa nell’acciaieria, manteniamo la difesa” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Per il secondo giorno consecutivo, l’esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose“. Lo ha detto il comandante del reggimento Azov, Denis Prokopenko, in un videomessaggio notturno dall’interno dell’acciaieria Azovstal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. “Ringrazio il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l’ordine: mantenere la difesa”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Per il secondo giorno consecutivo, l’esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose“. Lo ha detto ildel reggimento, Denis Prokopenko, in un videomessaggio notturno dall’interno dell’acciaieriastal attaccata da due giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Mosca. “Ringrazio il mondo intero per l’enorme sostegno della guarnigione di Mariupol. I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l’ordine: mantenere la”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Trump era il “cattivo”. Poi è arrivato Biden-il-buono e scappa dall'Afghanistan a ferragosto, e poi dice… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - strata_gemma : RT @corradoformigli: Rivendico il pluralismo: la guerra riguarda tutti. E io faccio il giornalista. Le regole che la RAI vuole imporre ai… - Dorothy72Cucci : @Qua_Agatha Poveri illusi . . La Russia non ha mai perso una guerra mai !!! -