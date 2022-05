Guerra Russia-Ucraina | bombe in tutto il Paese Kiev | riconquistati insediamenti a Mykolaiv e Kherson Nyt | Intelligence Usa ha aiutato a uccidere generali russi Mosca | Simulato lancio di missili nucleari”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tensioni in Transnistria provocate dal Cremlino. Ancorasulle città ucraine.apre a un cessate il fuoco sull'area di Mariupol: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili»

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Trump era il “cattivo”. Poi è arrivato Biden-il-buono e scappa dall'Afghanistan a ferragosto, e poi dice… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - FabioVxVendetta : @bordoni_russia Concordo. Anche se penso la fase 2 riguardi prettamente la guerra sul gas, piu che nel Donbass. V… - sergioverolebo1 : RT @fattoquotidiano: FUOCO INCROCIATO SU BERGOGLIO Da Mosca e da Washington partono critiche e attacchi che vogliono zittire la voce più au… -

Zelensky si mostra fiducioso: "Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa. Credo però che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando". "Laha simulato il lancio ......all'Ucraina per aiutare a scovare e a uccidere molti dei generali russi morti nellad'... Informazione che l'intelligence ucraina ha elaborato e usato per contrattaccare; Laaveva reso noto ...È inimmaginabile che il presidente russo ammetta un errore o un insuccesso, nemmeno parziale. La domanda di pace è forte e seria, non la si può affidare solo ...Continuano gli attacchi all’acciaieria Azovstal a Mariupol. Nelle immagini, diffuse su Telegram dall’assessore del sindaco di Mariupol Andryuschenko, il raid notturno allo stabilimento, da due giorni ...