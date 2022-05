Guerra in Ucraina, il Consiglio di sicurezza russo condanna gli artisti “traditori” (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli uomini d'affari e gli uomini di spettacolo che hanno rinunciato a vivere in Russia, dissociandosi dalla Guerra in Ucraina, per Mosca "sono traditori". Lo ha affermato Nail Mukhitov, segretario aggiunto del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in quella che compare come ultima parola sullo spinoso rapporto tra lo stato russo e le sue superstar. Molte di loro, dopo il 24 febbraio, avevano lasciato la Federazione alla volta di Israele. O di altre mete, tra le quali anche Unione Europea e l'Italia. "Hanno cancellato i loro meriti e successi, calpestato la loro reputazione. Allo stesso tempo, credono ipocritamente di aver commesso un atto eroico, confondendo l'eroismo con l'apostasia" dice Mukhitov utilizzando non a caso la parola che in età Bizantina era reato di alto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli uomini d'affari e gli uomini di spettacolo che hanno rinunciato a vivere in Russia, dissociandosi dallain, per Mosca "sono". Lo ha affermato Nail Mukhitov, segretario aggiunto deldidella Federazione Russa, in quella che compare come ultima parola sullo spinoso rapporto tra lo statoe le sue superstar. Molte di loro, dopo il 24 febbraio, avevano lasciato la Federazione alla volta di Israele. O di altre mete, tra le quali anche Unione Europea e l'Italia. "Hanno cancellato i loro meriti e successi, calpestato la loro reputazione. Allo stesso tempo, credono ipocritamente di aver commesso un atto eroico, confondendo l'eroismo con l'apostasia" dice Mukhitov utilizzando non a caso la parola che in età Bizantina era reato di alto ...

