Guerra e petrolio: quanto l'Europa dipende dal greggio di Mosca (Di giovedì 5 maggio 2022) Ogni giorno la Russia guadagna 490 milioni di dollari dall'export di petrolio verso il resto del mondo. Il profitto del mercato della Federazione è di 178,9 miliardi di dollari all'anno, di questi 104 miliardi provengono da Ue e Regno Unito. L'embargo che l'Unione Europea sta cercando di mettere in pratica contro il petrolio russo, quindi, potrebbe avere un forte impatto sull'economia di Mosca (e quindi sulla Guerra di Putin) quanto pesa il greggio di Mosca sull'Unione Europea Sdoganarsi dall'import di greggio russo però è più facile a dirsi che a farsi. Secondo un report del centro studi della ong Transport&Environment basato sui dati Eurostat del 2020, l'Unione europea importa il 97% del petrolio che consuma e il 25,7% arriva ...

