Guerini: "Russi schierano 130mila uomini per prendere Odessa" (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante l'audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro Guerini nel presentare l'impegno italiano a sostegno dell'Ucraina, ha indicato le tipologie di materiali inviati: si tratta di armi a cortissimo raggio... Leggi su europa.today (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante l'audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministronel presentare l'impegno italiano a sostegno dell'Ucraina, ha indicato le tipologie di materiali inviati: si tratta di armi a cortissimo raggio...

Advertising

fattoquotidiano : L’Italia ha fornito all’Ucraina anche armi per colpire le postazioni da dove partono le bombe russe. Lo ha spiegato… - ZenatiDavide : Guerra Russia-Ucraina, il ministro Guerini: “Fornite a Kiev anche armi per neutralizzare le postazioni da dove i ru… - federicovf69 : RT @fattoquotidiano: L’Italia ha fornito all’Ucraina anche armi per colpire le postazioni da dove partono le bombe russe. Lo ha spiegato Lo… - StefaniaFalone : Guerra Russia-Ucraina, il ministro Guerini: “Fornite a Kiev anche armi per neutralizzare le postazioni da dove i ru… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: L’Italia ha fornito all’Ucraina anche armi per colpire le postazioni da dove partono le bombe russe. Lo ha spiegato Lo… -