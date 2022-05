Gucci: al via pagamenti in criptovalute da fine maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Gucci inizierà ad accettare pagamenti in criptovalute in una selezione dei suoi negozi negli Stati Uniti. Il programma pilota, fa sapere la società, sarà attivo a partire dalla fine di maggio e permetterà ai clienti di pagare i propri acquisti in cripto in alcuni negozi: Gucci Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas. Nel corso dell'estate il programma sarà esteso a tutte le boutique Gucci a gestione diretta, in Nord America. Le criptovalute con cui si potrà fare acquisti sono 10, tra cui Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e 5 USD-pegged stablecoin ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Milano, 5 mag. (Adnkronos) -inizierà ad accettareinin una selezione dei suoi negozi negli Stati Uniti. Il programma pilota, fa sapere la società, sarà attivo a partire dalladie permetterà ai clienti di pagare i propri acquisti in cripto in alcuni negozi:Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas. Nel corso dell'estate il programma sarà esteso a tutte le boutiquea gestione diretta, in Nord America. Lecon cui si potrà fare acquisti sono 10, tra cui Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e 5 USD-pegged stablecoin ...

