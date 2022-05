Guardiola, Capello: “Questa sera nulla da dire ma non può giocare sempre senza centravanti” (Di giovedì 5 maggio 2022) Guardiola Capello – Fabio Capello, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky, parlando dell’eliminazione del Manchester City di Guardiola. Ecco quanto affermato. “Puntavano alla Champions. Di Guardiola si dice che, salutata Barcellona, non è più riuscito a vincerla. Si è trovato di fronte una squadra che non molla mai. Però anche Guardiola deve pensare a qualcosa di diverso: non puoi sempre giocare senza un centravanti di peso. Ancelotti aveva detto che pensava a giocare bene a livello difensivo, stasera l’ha fatto ma è stato anche pericoloso in attacco: Vinicius è stato il peggiore in campo mangiandosi due gol. Non parlerei di mea culpa da ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)– Fabio, ex calciatore ed allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di Sky, parlando dell’eliminazione del Manchester City di. Ecco quanto affermato. “Puntavano alla Champions. Disi dice che, salutata Barcellona, non è più riuscito a vincerla. Si è trovato di fronte una squadra che non molla mai. Però anchedeve pensare a qualcosa di diverso: non puoiundi peso. Ancelotti aveva detto che pensava abene a livello difensivo, stal’ha fatto ma è stato anche pericoloso in attacco: Vinicius è stato il peggiore in campo mangiandosi due gol. Non parlerei di mea culpa da ...

