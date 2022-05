Grazie a Di Maio l’Italia torna protagonista in India. L’ultima visita a Nuova Delhi di un ministro del nostro Governo risaliva a dieci anni fa (Di giovedì 5 maggio 2022) La visita di Luigi Di Maio in India segna il ritorno di un ministro degli Esteri italiano dopo dieci anni di assenza. Di Maio è infatti il primo capo della diplomazia a tornare in terra Indiana dal 2012, dopo la crisi dei due marò. L’ultima volta era stato l’allora titolare della Farnesina Giulio Terzi. La missione a Bangalore e Nuova Delhi di Di Maio rappresenta quindi un importante segnale di rilancio della partnership bilaterale e delle relazioni economiche tra Italia e India. Lo stesso Di Maio, infatti, ha affermato: “Questa visita in India e l’istituzione del Consolato generale di Bangalore, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladi Luigi Diinsegna il ritorno di undegli Esteri italiano dopodi assenza. Diè infatti il primo capo della diplomazia are in terrana dal 2012, dopo la crisi dei due marò.volta era stato l’allora titolare della Farnesina Giulio Terzi. La missione a Bangalore edi Dirappresenta quindi un importante segnale di rilancio della partnership bilaterale e delle relazioni economiche tra Italia e. Lo stesso Di, infatti, ha affermato: “Questaine l’istituzione del Consolato generale di Bangalore, in ...

Advertising

Barbuto1990 : @sideral_violet Non vorrei sembrare un puntacazzista, ma quello a cui ti riferisci non è un vero e proprio gruppo p… - 5Ricomincio : - petulo72 : @ManlioDS La pace si fa in due? Se continuate a mandare armi e soldi ad un esercito di NAZISTI DICHIARATI e fornir… - alfreaudi : Ucraina, Kuleba: “grazie a Di Maio per armi e sanzioni” - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ringraziato Di Maio per la leadership italiana sulle sanzioni contro la… -