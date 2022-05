Gran Premio di Miami | i piloti della Formula Uno pazzi per la gara americana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il primostoria1 asarà una“pazzesca”. Ne è convinto il campione del mondo Max Vestappen, pronto ad una nuova sfida con il leader del Mondiale Charles Leclerc. Red Bull e Ferrari già accendono gli entusiasmi degli americani in vista di una corsa su un circuito cittadino inedito, a fianco dell’Hard Rock Stadium dove i biglietti sono finiti da un pezzo. A far sognare gli appassionati di motori made in Usa è anche la speranza di poter rivedere dal vivo le sfide da cinema di ‘Drive to Survive’, la serie di Netflix1 che sta spopolando negli Stati Uniti. “Penso che questo fine settimana sarà davvero pazzesco – ha assicurato il campione del mondo Red Bull – Non vedo l’ora di correre ...