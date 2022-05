Gran Bretagna taglia fuori la Russia dai servizi della City (Di giovedì 5 maggio 2022) LONDRA – La Russia e le sue aziende vengono da oggi bandite dalla rete di servizi finanziari, di consulenza e di pubbliche relazioni della City britannica. Lo ha annunciato il governo del premier Boris Johnson (foto), per bocca dei ministri degli Esteri, Liz Truss, e dell’Industria, Kwasi Kwarteng, ufficializzando un nuovo pacchetto di sanzioni in risposta all’invasione dell’Ucraina che porta a oltre 1600 gli individui e le società colpite finora dal Regno Unito. Londra annuncia inoltre una stretta più dura contro i media vicini al Cremlino: incluse testate già sanzionate come Rt e Sputnik, definite “voci della propaganda” di Mosca. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) LONDRA – Lae le sue aziende vengono da oggi bandite dalla rete difinanziari, di consulenza e di pubbliche relazionibritannica. Lo ha annunciato il governo del premier Boris Johnson (foto), per bocca dei ministri degli Esteri, Liz Truss, e dell’Industria, Kwasi Kwarteng, ufficializzando un nuovo pacchetto di sanzioni in risposta all’invasione dell’Ucraina che porta a oltre 1600 gli individui e le società colpite finora dal Regno Unito. Londra annuncia inoltre una stretta più dura contro i media vicini al Cremlino: incluse testate già sanzionate come Rt e Sputnik, definite “vocipropaganda” di Mosca. L'articolo L'Opinionista.

