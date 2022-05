(Di giovedì 5 maggio 2022) La mascherina continuerà a essere obbligatoria in ufficio fino al 30 giugno e non fino al 15 come ipotizzato in un primo momento. . Anzi, sono state proprio le associazioni dei lavoratori a voler procedere con la massima prudenza. Covid, dal 1° maggio cambiano le regole sulle mascherine: gli obblighi e le raccomandazioni X Leggi anche › Antivirali contro ...

Mentre sugli altri 40 è in corso un'interlocuzione con il). Un'ulteriore modalità per dare ... L'ipotesi di utilizzare fondi nazionali non convince i: "Abbiamo chiesto chiarimenti ......i,le associazioni di categoria , i deputati, i sindaci e i presidenti del consiglio dei 21 comuni. Organizziamo una manifestazione e un documento a firma congiunto da inviare al...Governo e sindacati hanno deciso di comune accordo di lasciare il dispositivo di sicurezza nei luoghi di lavoro ancora per un po’ La mascherina continuerà a essere obbligatoria in ufficio fino al 30 ...il Governo, su queste materie, ha la possibilità di intervenire attraverso i propri atti di indirizzo, ma lasciando alla contrattazione tra Sindacati e ARAN la determinazione dei contenuti del ...