Governo Draghi, trovato l’accordo sul catasto: ecco cosa cambia con la riforma che ha ricompattato il centrodestra (Di giovedì 5 maggio 2022) A inizio marzo la riforma del catasto ha rischiato di causare la fine della prima esperienza di Governo di Mario Draghi. L’emendamento proposto dal centrodestra che aveva chiesto la sua cancellazione era stato bloccato dalla Commissione Finanze della Camera. Un passaggio rischioso, che aveva innervosito il premier. Ora invece l’accordo. Nella riforma del catasto non sono previste nuove tasse sulle immobili, stando almeno dalle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore dai tre leader del centrodestra. Insieme rivendicano di essere riusciti a sventare il tentativo di imporre nuove tasse sulla casa: «Nessun incremento di tassazione potrà colpire i risparmi o la casa degli italiani. Quanto al catasto viene eliminato ogni ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) A inizio marzo ladelha rischiato di causare la fine della prima esperienza didi Mario. L’emendamento proposto dalche aveva chiesto la sua cancellazione era stato bloccato dalla Commissione Finanze della Camera. Un passaggio rischioso, che aveva innervosito il premier. Ora invece. Nelladelnon sono previste nuove tasse sulle immobili, stando almeno dalle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore dai tre leader del. Insieme rivendicano di essere riusciti a sventare il tentativo di imporre nuove tasse sulla casa: «Nessun incremento di tassazione potrà colpire i risparmi o la casa degli italiani. Quanto alviene eliminato ogni ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Inizio ad avere il dubbio che qualcuno voglia il M5s fuori dal governo. Superbonus? Draghi critica norma ch… - ladyonorato : Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerb… - ale_villarosa : Draghi sta distruggendo tutto lo dimostra anche il fatto che voglia un inceneritore a Roma, lo metta di fianco al C… - Lucia76fm : Fusani, ci spieghi dove sono stati trovati i soldi per le armi all'Ucrainia. Invece la gallina di #stocazzo giustif… - Stefano___1970 : RT @DavideR46325615: Meloni: 'Lo scontro Conte - Draghi sul Superbonus 110% non porterà a nessuna crisi di Governo, i 5 Stelle sono troppo… -