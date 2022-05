Gli yacht sequestrati agli oligarchi ci costano una valanga di soldi: "Siamo molto preoccupati" (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre le imbarcazioni congelate in Italia appartenenti ad oligarchi russi. Gli yacht si trovano al porto di Imperia, dove è ormeggiato il "Lady M", quello di Sanremo, che ospita il "Lena", e quello di Trieste, che accoglie il "Sailing yacht A" del miliardario russo Andrey Melnichenko, la più grande barca a vela al mondo, quindi anche la più dispendiosa. L'Agenzia del Demanio è responsabile della loro custodia. «Il decreto legislativo del 2007, che regola la materia - spiega l'Agenzia all'AdnKronos - di certo non poteva prevedere eventi di straordinaria drammaticità quali quelli che oggi si è chiamati a fronteggiare. Siamo molto preoccupati, data la straordinarietà della situazione, anche se stiamo cercando di fare del nostro meglio». Un'impresa non facile. Gli yacht ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre le imbarcazioni congelate in Italia appartenenti adrussi. Glisi trovano al porto di Imperia, dove è ormeggiato il "Lady M", quello di Sanremo, che ospita il "Lena", e quello di Trieste, che accoglie il "SailingA" del miliardario russo Andrey Melnichenko, la più grande barca a vela al mondo, quindi anche la più dispendiosa. L'Agenzia del Demanio è responsabile della loro custodia. «Il decreto legislativo del 2007, che regola la materia - spiega l'Agenzia all'AdnKronos - di certo non poteva prevedere eventi di straordinaria drammaticità quali quelli che oggi si è chiamati a fronteggiare., data la straordinarietà della situazione, anche se stiamo cercando di fare del nostro meglio». Un'impresa non facile. Gli...

