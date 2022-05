Gli Usa indicano a Kiev i movimenti dei generali russi (Di giovedì 5 maggio 2022) Funzionari senior dell’amministrazione americana dicono al New York Times che l’intelligence statunitense ha provveduto a fornire all’Ucraina informazioni essenziali sugli spostamenti della catena di comando russa all’interno del teatro di combattimento. Tra queste, anche il tracciamento degli spostamenti dei generali russi sul campo. Dai dati annotati da Formiche.net, 10 di questi ufficiali sarebbero stati uccisi, Kiev parla di 12. Il numero è comunque altissimo secondo la stragrande maggioranza degli esperti militari. Con una briefing fornito ai giornalisti il Consiglio di Sicurezza nazionale (Nsc) dice che “il titolo di questa storia è fuorviante e il modo in cui è inquadrata è irresponsabile” — il Nyt titola testualmente: “L’intelligence statunitense sta aiutando l’Ucraina a uccidere generali ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022) Funzionari senior dell’amministrazione americana dicono al New York Times che l’intelligence statunitense ha provveduto a fornire all’Ucraina informazioni essenziali sugli spostamenti della catena di comando russa all’interno del teatro di combattimento. Tra queste, anche il tracciamento degli spostamenti deisul campo. Dai dati annotati da Formiche.net, 10 di questi ufficiali sarebbero stati uccisi,parla di 12. Il numero è comunque altissimo secondo la stragrande maggioranza degli esperti militari. Con una briefing fornito ai giornalisti il Consiglio di Sicurezza nazionale (Nsc) dice che “il titolo di questa storia è fuorviante e il modo in cui è inquadrata è irresponsabile” — il Nyt titola testualmente: “L’intelligence statunitense sta aiutando l’Ucraina a uccidere...

