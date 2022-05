“Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”, al cinema dal 5 Maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday“, film biografico su una delle voci più iconiche della storia del jazz, arriva finalmente in tutte le sale italiane dal 5 Maggio. La pellicola, diretta da Lee Daniels, era stata rilasciata in America sul servizio streaming Hulu nel Febbraio dell’anno scorso. Ora anche in Italia potremo godere di questa trasposizione cinematografica di uno dei momenti più intensi e significativi della vita della leggendaria “Gardenia Bianca“. Il biopic musicale infatti si soffermerà nello specifico sulla coraggiosa battaglia della cantante contro il governo federale statunitense negli anni ’40, per difendere la libertà d’espressione, promuovere i diritti civili e denunciare gli orrendi massacri perpetrati dal governo sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) “Gli“, film biografico su una delle voci più iconiche della storia del jazz, arriva finalmente in tutte le sale italiane dal 5. La pellicola, diretta da Lee Daniels, era stata rilasciata in America sul servizio streaming Hulu nel Febbraio dell’anno scorso. Ora anche in Italia potremo godere di questa trasposizionetografica di uno dei momenti più intensi e significativi della vita della leggendaria “Gardenia Bianca“. Il biopic musicale infatti si soffermerà nello specifico sulla coraggiosa battaglia della cantanteil governo federale statunitense negli anni ’40, per difendere la libertà d’espressione, promuovere i diritti civili e denunciare gli orrendi massacri perpetrati dal governo sulla ...

