Gli Italiani e il Metaverso, ecco come sarà lo shopping del futuro (Di giovedì 5 maggio 2022) Metaverso e shopping, come sarà il futuro delle vendite online? Un nuovo studio di Vista, il partner di design e marketing di milioni di piccole imprese in tutto il mondo, ha analizzato la percezione della popolazione circa il Metaverso, il suo potenziale per fungere da futuro dello shopping online, e il suo contributo al rilancio delle PMI. Secondo lo studio realizzato su un campione di 500 Italiani, la maggior parte (72%) ha dimestichezza con il Metaverso e prevede che ci vorranno circa 3 o 4 anni prima che il suo uso si generalizzi. Il 51% del totale ha affermato che si sentirebbe a proprio agio nell'utilizzo della tecnologia e dei servizi del Metaverso, con il 78% degli intervistati che prevede ...

