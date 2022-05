Gli interessi economici dietro la farsa del nuovo obbligo: mascherine, l'affondo di Alessandro Sallusti (Di giovedì 5 maggio 2022) Ordini e contrordini: giù le mascherine, su le mascherine ma solo per i dipendenti di aziende ed esercizi privati come ha stabilito ieri il governo. A me sembrano tutti matti e a questo punto è davvero difficile distinguere tra scienza e politica. Funziona così: io commessa di un negozio devo stare con la mascherina ma se entro nello stesso da cliente posso farne a meno; se sono impiegato per le sei ore di lavoro devo proteggermi la bocca ma per le restanti 18 no, qualsiasi cosa faccia. Apparentemente non c'è logica, a maggior ragione se pensiamo che tale nuovo obbligo, se abbiamo capito bene, non vale per i dipendenti pubblici che potranno lavorare a volto scoperto non si capisce in nome di quale misteriosa maggiore immunità. E dire che gli italiani, ancora una volta, stanno dimostrando maggior buon senso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ordini e contrordini: giù le, su lema solo per i dipendenti di aziende ed esercizi privati come ha stabilito ieri il governo. A me sembrano tutti matti e a questo punto è davvero difficile distinguere tra scienza e politica. Funziona così: io commessa di un negozio devo stare con la mascherina ma se entro nello stesso da cliente posso farne a meno; se sono impiegato per le sei ore di lavoro devo proteggermi la bocca ma per le restanti 18 no, qualsiasi cosa faccia. Apparentemente non c'è logica, a maggior ragione se pensiamo che tale, se abbiamo capito bene, non vale per i dipendenti pubblici che potranno lavorare a volto scoperto non si capisce in nome di quale misteriosa maggiore immunità. E dire che gli italiani, ancora una volta, stanno dimostrando maggior buon senso di ...

