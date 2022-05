Gli auguri di Ambra Angiolini e Francesco Renga al figlio: “Eri un bimbo tra le mie braccia” (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi è il compleanno di Leonardo Renga, il figlio di Ambra Angiolini e Francesco Renga. 16 anni e ovviamente l’imbarazzo di leggere gli auguri di mamma e papà sui social, soprattutto perché la mamma e il papà di Leonardo sono molto famosi. Entrambi non hanno resistito e Ambra Angiolini ha anche pubblicato la bellissima foto del figlio. Sa che Leonardo avrà il muso per una giornata intera ma per lei ne è valsa la pena, è così orgogliosa di suo figlio, come della sua Jolanda. Nel post di auguri non manca infatti la primogenita, Ambra è innamoratissima di entrambi, sono loro due che le hanno regalato la vita vera, che l’hanno salvata, come più volte ha raccontato. Gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi è il compleanno di Leonardo, ildi. 16 anni e ovviamente l’imbarazzo di leggere glidi mamma e papà sui social, soprattutto perché la mamma e il papà di Leonardo sono molto famosi. Entrambi non hanno resistito eha anche pubblicato la bellissima foto del. Sa che Leonardo avrà il muso per una giornata intera ma per lei ne è valsa la pena, è così orgogliosa di suo, come della sua Jolanda. Nel post dinon manca infatti la primogenita,è innamoratissima di entrambi, sono loro due che le hanno regalato la vita vera, che l’hanno salvata, come più volte ha raccontato. Gli ...

