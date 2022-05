Giustizia per tutti la nuova fiction Mediaset con Raoul Bova: trama e anticipazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il grande successo ottenuto con il ruolo di Don Massimo nella serie Don Matteo, Raoul Bova prova a riconquistare il pubblico di Canale 5 anche con una nuova serie che andrà in onda dalla prossima settimana su Canale 5. Giustizia per tutti è il titolo della nuova fiction di cui l’attore sarà protagonista. Per Mediaset, lo scorso anno, Raoul Bova aveva vestito i panni di un preside con una situazione familiare complicatissima, dopo l’incidente che aveva costretto sua moglie paralizzata e in coma in un letto. Questa volta, l’attore, in Giustizia per tutti, ha un ruolo molto diverso da quello che ha avuto in Buongiorno mamma: il protagonista della serie infatti, ricomincia la sua vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo il grande successo ottenuto con il ruolo di Don Massimo nella serie Don Matteo,prova a riconquistare il pubblico di Canale 5 anche con unaserie che andrà in onda dalla prossima settimana su Canale 5.perè il titolo delladi cui l’attore sarà protagonista. Per, lo scorso anno,aveva vestito i panni di un preside con una situazione familiare complicatissima, dopo l’incidente che aveva costretto sua moglie paralizzata e in coma in un letto. Questa volta, l’attore, inper, ha un ruolo molto diverso da quello che ha avuto in Buongiorno mamma: il protagonista della serie infatti, ricomincia la sua vita ...

Advertising

GiuseppeConteIT : A 40 anni dall’assassinio di #PioLaTorre e #RosarioDiSalvo ricordiamo il coraggio di chi ha scelto di non cedere a… - elio_vito : Un grave errore l'annuncio di @forza_italia di non votare per il salario minimo e di minacciare per questo la tenut… - rulajebreal : Ascoltando e lavorando con i rifugiati siriani, vittime degli eccidi di Putin. Civili massacrati, e stuprati perché… - GuidoAnzuoni : @Agricolturabio1 @BiondoNik @ManuelaBellipan Ma anche alla presidenza del Consiglio, passando per il Consiglio di… - saitek74 : RT @MaiMollareWW3: Insomma bisogna andare in India per trovare giustizia, qui abbiamo Draghi e Amato, i servi ed i giornalisti lecca culi s… -