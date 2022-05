Giro d’Italia 2022, undicesima tappa Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia: percorso e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) Il percorso e l’altimetria dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia di 203 chilometri. La frazione “dedicata” al Parmigiano Reggiano si presenta come una sulla carta delle più agevoli di questa edizione. Si attraversa infatti l’Emilia-Romagna senza la minima ombra di una salita: solo pianura e lunghi rettilinei da percorrere a elevate velocità. Un’occasione sulla carta perfetta per i velocisti del gruppo, che avranno poi poche altre chances per mettersi in mostra in questa Corsa Rosa. undicesima tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING Giro 2022: IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ile l’dell’del, ladidi 203 chilometri. La frazione “dedicata” al Parmigiano Reggiano si presenta come una sulla carta delle più agevoli di questa edizione. Si attraversa infatti l’senza la minima ombra di una salita: solo pianura e lunghi rettilinei da percorrere a elevate velocità. Un’occasione sulla carta perfetta per i velocisti del gruppo, che avranno poi poche altre chances per mettersi in mostra in questa Corsa Rosa.: DATA, ORARI, TV E STREAMING: IL CALENDARIO ...

