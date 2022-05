Giro d’Italia 2022, Simon Yates: “Ho buona sensazioni, devo gestire al meglio quello che ho nelle gambe” (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani il grande giorno a Budapest (Ungheria), l’edizione 2022 del Giro d’Italia prenderà il via. Tra i pretendenti al successo finale c’è il britannico Simon Yates, salito sul podio lo scorso anno, che vuol essere tra i protagonisti e non si è manifestato troppo preoccupato dal secondo posto nel Giro delle Asturie, sabato scorso. “Non sono troppo preoccupato. Mi sento bene. In quella corsa ho vinto due belle tappe. Ho buone sensazioni alle gambe. La seconda giornata è stata la mia prima esposizione della stagione al caldo. Le condizioni erano anche molto umide. In passato avevo già avuto qualche difficoltà con la mia prima esposizione al caldo“, ha dichiarato in conferenza stampa il corridore di Bike Exchange. Certo è che il pensiero va al 2018, ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani il grande giorno a Budapest (Ungheria), l’edizionedelprenderà il via. Tra i pretendenti al successo finale c’è il britannico, salito sul podio lo scorso anno, che vuol essere tra i protagonisti e non si è manifestato troppo preoccupato dal secondo posto neldelle Asturie, sabato scorso. “Non sono troppo preoccupato. Mi sento bene. In quella corsa ho vinto due belle tappe. Ho buonealle. La seconda giornata è stata la mia prima esposizione della stagione al caldo. Le condizioni erano anche molto umide. In passato avevo già avuto qualche difficoltà con la mia prima esposizione al caldo“, ha dichiarato in conferenza stampa il corridore di Bike Exchange. Certo è che il pensiero va al 2018, ...

