Giro d’Italia 2022 | sedicesima tappa Salò-Aprica | percorso e altimetria

L'altimetria e il percorso della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2022, che dopo il terzo e ultimo giorno di riposo riprende con la Salò-Aprica di 202 chilometri. Una delle frazioni più attese, con tantissima salita e oltre 5000 metri di dislivello a fare la differenza tra i big della generale. Il primo GPM di giornata sarà quello di Goletto di Cadino (19,9 km al 6,2% medio e punte del 12% nella prima parte), a cui seguirà una lunga discesa e un tratto di fondovalle per arrivare a Edolo. Qui il gruppo inizierà il Passo del Mortirolo dal versante di Monno: non il più duro con i suoi 12,6 km al 7,6% ma attenzione anche alla discesa verso Grosio e Mazzo di Valtellina, che in alcuni punti è davvero pericolosa e ripida.

