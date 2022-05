Giro d’Italia 2022, sedicesima tappa Salò-Aprica: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Salò-Aprica di 202 chilometri, va in scena martedì 24 maggio e apre il sipario sull’ultima settimana della Corsa Rosa numero 105. Oltre 5000 metri di dislivello per una delle frazioni più impegnative dal punto di vista altimetrico, con il giorno di riposo che potrebbe rimanere nelle gambe dei protagonisti e contribuire a fare ancora più selezione sui tre GPM in programma. sedicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza dal chilometro zero di Salò è prevista per le ore 11:15, mentre l’arrivo ad Aprica è programmato tra le 16:50 ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladel, ladi 202 chilometri, va in scena martedì 24 maggio e apre il sipario sull’ultima settimana della Corsa Rosa numero 105. Oltre 5000 metri di dislivello per una delle frazioni più impegnative dal punto di vista altimetrico, con il giorno di riposo che potrebbe rimanere nelle gambe dei protagonisti e contribuire a fare ancora più selezione sui tre GPM in programma.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La partenza dal chilometro zero diè prevista per le ore 11:15, mentre l’arrivo adè programmato tra le 16:50 ...

