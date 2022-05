Giro d’Italia 2022, quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne: percorso e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) Il percorso e l’altimetria della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022, che chiude la seconda settimana di corsa con la Rivarolo Canavese-Cogne di 178 chilometri. Quasi 4000 metri di dislivello per una frazione alpina che negli ultimi 80 km prevede tre salite senza soluzione di continuità e senza pianura. I GPM di prima categoria di Pila-Les Fleurs e Verrogne saranno l’antipasto alla salita finale: ufficialmente lunga oltre 24 km, in realtà l’ascesa verso Cogne dai primi 9 km con una media del 6-7% e punte dell’11%, poi da un infinito falsopiano dove è possibile sviluppare velocità e distacchi importanti in caso di difficoltà degli avversari. quindicesima tappa: ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ile l’delladel, che chiude la seconda settimana di corsa con ladi 178 chilometri. Quasi 4000 metri di dislivello per una frazione alpina che negli ultimi 80 km prevede tre salite senza soluzione di continuità e senza pianura. I GPM di prima categoria di Pila-Les Fleurs e Verrogne saranno l’antipasto alla salita finale: ufficialmente lunga oltre 24 km, in realtà l’ascesa versodai primi 9 km con una media del 6-7% e punte dell’11%, poi da un infinito falsopiano dove è possibile sviluppare velocità e distacchi importanti in caso di difficoltà degli avversari.: ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - PupiaTv : Il Giro d'Italia e una convenzione col Coni: il punto sullo sport a Napoli (05.05.22) - makistrength : @feralhyoga I cappelli di paglia al giro d’Italia 2022 -