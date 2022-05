Giro d’Italia 2022, quattordicesima tappa Santena-Torino: percorso e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 apre un importante weekend con la quattordicesima tappa, lunga 147 chilometri da Santena a Torino. Una frazione breve, ma davvero impegnativa con i suoi 3000 metri di dislivello. Dopo una partenza nel complesso tranquilla, il gruppo entrerà in un circuito di 36,4 km da percorrere due volte: al suo interno la salita di Superga, 5 km costanti intorno al 10% e con punte del 14%, e quella del Colle della Maddalena, con carreggiata ristretta nei boschi e punte del 20%. Dal GPM è quasi tutta discesa fino agli ultimi 700 metri, a eccezione del duro strappo del Parco del Nobile. Insomma, una tappa senza altitudini importanti ma non per questo da prendere sottogamba. quattordicesima tappa: DATA, ORARI, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilapre un importante weekend con la, lunga 147 chilometri da. Una frazione breve, ma davvero impegnativa con i suoi 3000 metri di dislivello. Dopo una partenza nel complesso tranquilla, il gruppo entrerà in un circuito di 36,4 km da percorrere due volte: al suo interno la salita di Superga, 5 km costanti intorno al 10% e con punte del 14%, e quella del Colle della Maddalena, con carreggiata ristretta nei boschi e punte del 20%. Dal GPM è quasi tutta discesa fino agli ultimi 700 metri, a eccezione del duro strappo del Parco del Nobile. Insomma, unasenza altitudini importanti ma non per questo da prendere sottogamba.: DATA, ORARI, ...

