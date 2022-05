Giro d’Italia 2022, quattordicesima tappa Santena-Torino: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2022, in programma sabato 21 maggio con i suoi 147 chilometri da Santena a Torino, apre un weekend all’insegna dello spettacolo e delle salite. La frazione con arrivo nel capoluogo piemontese infatti vedrà al centro un circuito con la salita di Superga e il Colle della Maddalena, con un dislivello complessivo di circa 3000 metri che potrebbe restare nelle gambe anche dei big della generale. quattordicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via alle ore 13:15 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladel, in programma sabato 21 maggio con i suoi 147 chilometri da, apre un weekend all’insegna dello spettacolo e delle salite. La frazione con arrivo nel capoluogo piemontese infatti vedrà al centro un circuito con la salita di Superga e il Colle della Maddalena, con un dislivello complessivo di circa 3000 metri che potrebbe restare nelle gambe anche dei big della generale.: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La corsa prenderà il via alle ore 13:15 dal chilometro zero, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base alla ...

