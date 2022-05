Giro d’Italia 2022: perché non ci sarà Damiano Caruso. Sarebbe stato un uomo da podio per l’Italia (Di giovedì 5 maggio 2022) In un Bel Paese che fa tanta, tantissima fatica nelle corse a tappe, l’unica certezza è quella di Damiano Caruso. Negli ultimi anni il siciliano è riuscito a trovare il salto di qualità definitivo, nonostante le trenta primavere superate abbondantemente, trasformandosi da gregario di lusso a capitano della Bahrain-Victorious. Prima la top-10 al Tour de France del 2010, poi il clamoroso podio al Giro d’Italia del 2021, secondo solo alle spalle di Egan Bernal. Dal ragusano ci si aspettava tanto in questa nuova stagione, ma purtroppo le sue gesta non potranno essere messe in mostra nella gara di casa: l’azzurro non sarà al via da Budapest del Giro. Giro d’Italia 2022: il borsino dei favoriti e la griglia di partenza. ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) In un Bel Paese che fa tanta, tantissima fatica nelle corse a tappe, l’unica certezza è quella di. Negli ultimi anni il siciliano è riuscito a trovare il salto di qualità definitivo, nonostante le trenta primavere superate abbondantemente, trasformandosi da gregario di lusso a capitano della Bahrain-Victorious. Prima la top-10 al Tour de France del 2010, poi il clamorosoaldel 2021, secondo solo alle spalle di Egan Bernal. Dal ragusano ci si aspettava tanto in questa nuova stagione, ma purtroppo le sue gesta non potranno essere messe in mostra nella gara di casa: l’azzurro nonal via da Budapest del: il borsino dei favoriti e la griglia di partenza. ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : ?? These are the Jerseys of the Giro d'Italia 2022! ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2022! ???????? #Giro - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, le previsioni meteo. Temperature in aumento a metà maggio? - FabrizioDellaL1 : RT @RaiPlay: Qui si fa il giro!??????? Segui tutte le tappe del Giro d’Italia 2022 dal 6 al 29 maggio sulle reti #Rai e su #RaiPlay ???? Un… - MDiretta : Giro d’Italia 2022: da domani a Palazzo Zanca mostra fotografica su Nibali Da domani, venerdì 6, sino a mercoledì 1… -