Giro d’Italia 2022, la tappa di domani Budapest-Visegrad: altimetria, programma, tv, favoriti (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa è finita: domani venerdì 6 maggio prenderà il via dalla capitale ungherese l’attesissimo Giro d’Italia 2022. Dopo le prime tre tappe che si snoderanno in territorio magiaro la Corsa Rosa approderà in Sicilia per poi percorrere tutto il paese da sud a nord. Andiamo a svelare i segreti del segmento d’esordio: partenza da Budapest e arrivo a Visegrad dopo 195 km. PERCORSO tappa sostanzialmente piatta sino al cartello dei meno 5 km dal traguardo. I due sprint intermedi (km 75,3 e km 167,5) movimenteranno la giornata prima dello strappo conclusivo che assegnerà l’ambita maglia rosa. Negli ultimi 5000 metri la pendenza media è del 5% e presenta punte dell’8% in alcuni tornanti: non sarà semplice per buona parte degli sprinter tenere le ruote di un gruppo che ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa è finita:venerdì 6 maggio prenderà il via dalla capitale ungherese l’attesissimo. Dopo le prime tre tappe che si snoderanno in territorio magiaro la Corsa Rosa approderà in Sicilia per poi percorrere tutto il paese da sud a nord. Andiamo a svelare i segreti del segmento d’esordio: partenza dae arrivo adopo 195 km. PERCORSOsostanzialmente piatta sino al cartello dei meno 5 km dal traguardo. I due sprint intermedi (km 75,3 e km 167,5) movimenteranno la giornata prima dello strappo conclusivo che assegnerà l’ambita maglia rosa. Negli ultimi 5000 metri la pendenza media è del 5% e presenta punte dell’8% in alcuni tornanti: non sarà semplice per buona parte degli sprinter tenere le ruote di un gruppo che ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : ?? These are the Jerseys of the Giro d'Italia 2022! ?? Queste sono le Maglie del Giro d'Italia 2022! ???????? #Giro - giroditalia : ?? He won the Giro d'Italia twice, in 2013 and 2016. Welcome on stage... @vincenzonibali! ?? Ha vinto il Giro d'Ital… - OA_Sport : Giro d’Italia 2022, la tappa di domani Budapest-Visegrad: altimetria, programma, tv, favoriti #Ciclismo #Giro105… - BoertjePummel : Giro d'Italia Official Video Promo #Giro ????????? -