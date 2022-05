Giro d’Italia 2022 in tv: su che canale vederlo, programmi, le rubriche giornaliere su RAI ed Eurosport (Di giovedì 5 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è in programma tra venerdì 6 e domenica 29 maggio 2022: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Andiamo a scoprire la copertura televisiva per le 21 tappe del Giro d’Italia 2022. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSport+HD e Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 2. Lo streaming gratuito sarà di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad Eurosport Player. Numerose anche le rubriche previste. Di seguito le dirette delle tappe ed i palinsesti di RAI ed Eurosport per il Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada è in programma tra venerdì 6 e domenica 29 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 3 giorni di riposo, tutti di lunedì (9, 16 e 23 maggio). Andiamo a scoprire la copertura televisiva per le 21 tappe del. La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSport+HD e Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di2. Lo streaming gratuito sarà di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato adPlayer. Numerose anche lepreviste. Di seguito le dirette delle tappe ed i palinsesti di RAI edper il...

