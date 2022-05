Giro d’Italia 2022: il borsino dei favoriti e la griglia di partenza. Carapaz e Yates partono davanti a tutti (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa è praticamente finita, domani venerdì 6 maggio, prenderà il via il Giro d’Italia 2022. Si partirà dall’estero ed in particolare da Budapest, in Ungheria. Si resterà in territorio magiaro per tre giorni prima di imbarcarsi per la Sicilia, da dove partirà la risalita verso le Alpi lungo tutto lo stivale. Già dalla prima tappa in territorio italiano avremo qualche indicazione per la classifica generale, con il percorso che prevede alla quarta frazione la durissima scalata sull’Etna verso il Rifugio Sapienza. Ormai siamo alla vigilia della partenza ed in questo articolo proviamo a dare una risposta alla più gettonata delle domande: chi sono i principali candidati alla vittoria finale? L’assenza dei tre migliori interpreti al mondo dei grandi giri a tappe (Primoz Roglic e Tadej Pogacar andranno al Tour, Egan ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attesa è praticamente finita, domani venerdì 6 maggio, prenderà il via il. Si partirà dall’estero ed in particolare da Budapest, in Ungheria. Si resterà in territorio magiaro per tre giorni prima di imbarcarsi per la Sicilia, da dove partirà la risalita verso le Alpi lungo tutto lo stivale. Già dalla prima tappa in territorio italiano avremo qualche indicazione per la classifica generale, con il percorso che prevede alla quarta frazione la durissima scalata sull’Etna verso il Rifugio Sapienza. Ormai siamo alla vigilia dellaed in questo articolo proviamo a dare una risposta alla più gettonata delle domande: chi sono i principali candidati alla vittoria finale? L’assenza dei tre migliori interpreti al mondo dei grandi giri a tappe (Primoz Roglic e Tadej Pogacar andranno al Tour, Egan ...

