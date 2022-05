Giro d’Italia 2022, ecco il montepremi complessivo (Di giovedì 5 maggio 2022) montepremi Giro 2022 – Il Giro d’Italia 2022 avrà il via venerdì 6 maggio da Budapest. Per quanto riguarda il montepremi saranno mantenute le cifre degli ultimi anni, dopo il ritocco avvenuto ormai tre anni fa da parte di RCS Sport, volto ad aumentarne del 10% i premi per squadre e corridori. I premi si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 maggio 2022)– Ilavrà il via venerdì 6 maggio da Budapest. Per quanto riguarda ilsaranno mantenute le cifre degli ultimi anni, dopo il ritocco avvenuto ormai tre anni fa da parte di RCS Sport, volto ad aumentarne del 10% i premi per squadre e corridori. I premi si L'articolo

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - massimi20810337 : RT @Nicanfo2000: Oh, è quel momento dell'anno. Eccoci al Giro d'Italia, con le sue emozioni primarie e il magnifico fascino della rosa. Bre… - mircomaestri9 : Ormai ci siamo??! La corsa più bella del mondo nel paese più bello del mondo?????????! Tornare a correrla è motivo di o… -