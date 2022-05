Giro d’Italia 2022, dodicesima tappa Parma-Genova: percorso e altimetria (Di giovedì 5 maggio 2022) L’altimetria e il percorso della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, che porta la Corsa Rosa da Parma a Genova dopo 204 chilometri. Una frazione intermedia, con oltre 2500 metri di dislivello e tre GPM che potrebbero complicare i piani dei velocisti favorendo qualche fuga da lontano. La prima asperità di giornata sarà il Passo del Bocco, che però non dovrebbe fare selezione. Attenzione poi alla salita verso La Colletta e soprattutto al Valico di Trensasco (4,3 km con media dell’8% e punte del 12%): da quest’ultimo GPM mancheranno 30 km per arrivare a Genova, transitando anche dall’autostrada e dal Ponte di San Giorgio, il “sostituto” del Ponte Morandi. dodicesima tappa: DATA, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) L’e ildelladel, che porta la Corsa Rosa dadopo 204 chilometri. Una frazione intermedia, con oltre 2500 metri di dislivello e tre GPM che potrebbero complicare i piani dei velocisti favorendo qualche fuga da lontano. La prima asperità di giornata sarà il Passo del Bocco, che però non dovrebbe fare selezione. Attenzione poi alla salita verso La Colletta e soprattutto al Valico di Trensasco (4,3 km con media dell’8% e punte del 12%): da quest’ultimo GPM mancheranno 30 km per arrivare a, transitando anche dall’autostrada e dal Ponte di San Giorgio, il “sostituto” del Ponte Morandi.: DATA, ...

